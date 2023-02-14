ВОЙНА В Украине Politico рассказало, почему США не поставляют ATACMS Украине

2023-02-14 22:00

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что им не хватит дальнобойных ракет для отражения собственных угроз, потому по этой причине Украина пока не получит ракеты ATACMS, пишет издание Politico со ссылкой на четыре информированных источника.

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Politico отмечает, что в ходе последних встреч официальные лица США сообщили представителям Киева, что у Пентагона нет достаточных запасов тактических ракетных систем, а передача ATACMS снизит запасы и повредит боевой готовности армии Соединенных Штатов Америки к отражению потенциальных угроз.

Также издание пишет, что в США обеспокоены тем, что Украина может использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, что может быть воспринято москвой как переход "красной линии".

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"Мы всегда учитываем собственные запасы, обеспечивая Украину тем, что ей нужно на поле боя", – говорит источник для Politico.

Он добавил: "Существуют другие пути предоставления Украине возможностей, необходимых для нанесения ударов по целям".

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Кроме этого, по информации другого собеседника, Киев рассматривает идею получения разрешения на покупку ATACMS у стран-союзников за средства, предоставленные США.

На вооружении системы ATACMS находятся в Южной Корее, Польше, Румынии, Греции, Турции, Катаре и Бахрейне.

Как сообщил изданию еще один собеседник, в следующем пакете помощи США не будет самолетов F-16 и ракет ATACMS, а помощь будет включать боеприпасы, ракеты ПВО и запасные части к военной технике.