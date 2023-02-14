ВОЙНА В Украине роССия впервые за 30 лет вывела в море корабли с ядерным оружием

2023-02-14 21:30

 

Разведка Норвегии сообщила, что российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Как отмечается в докладе, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.

"Основная часть ядерного потенциала размещена на подлодках и надводных кораблях Северного флота", - говорится в докладе разведслужбы. Ведомство отмечает, что тактическое ядерное оружие может представлять особо серьезную угрозу в сценариях потенциального противостояния России и НАТО.

В октябре 2022 года были опубликованы спутниковые снимки, свидетельствовавшие о том, что Россия разместила у границы с Норвегией стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие – самолеты Ту-160 и Ту-95.

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