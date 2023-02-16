ВОЙНА В Украине ISW назвали решение Украины защищать Бахмут стратегически обоснованным - чем так важен этот город

2023-02-16 10:27

Правительства западных стран обеспокоены нежеланием Киева отказываться от продолжения обороны Бахмута. Но аналитики Института изучения войны (ISW) считают такое решение Украины правильным. Об этом говорится в ежедневном отчете ISW.

В сообщении сказано, что по информации газеты Washington Post, американские специалисты по оборонному планированию считают, что украинские силы не способны одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление. В связи с этим, они призвали Украину предоставить приоритет весеннему контрнаступлению, а не защите Бахмута.

Эксперты ISW считают, что решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованным.

"Оборона Бахмута заставила Кремль потратить значительную часть ЧВК Вагнер и задействовать значительные ресурсы воздушно-десантных сил для поддержки изнурительного наступления. Украинская оборона Бахмута ослабила значительные российские силы и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления", - отметчают они.

Аналитики отмечают, что если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления со стороны Украины, они могли бы "заставить Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности".

"Таким образом, оборона Бахмута и создание Украиной условий для контрнаступления являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими мерами, учитывая, что российские войска продолжили бы свое наступление за пределами Бахмута, если бы Украина сдала город раньше", - подытожили эксперты.

Как уже сообщалось раньше, ситуация в Донецкой и Луганской областях, где Россия начала свое наступление, остается очень сложной. Украинские защитники вынуждены бороться за "каждый метр земли".