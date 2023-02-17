ВОЙНА В Украине Швеция рассматривает запрос Украины на передачу ударных истребителей Gripen

2023-02-17 14:30

Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen – повідомив міністр оборони Швеції перед самітом Рамштайн, пише "ЄП"

Він наголосив, що Швеція постає перед певним обмеженнями, адже ці літаки дуже важливі і для підтримання територіальної цілісності їхньої країни.

Міністр уточнив, що наразі пріоритетом для Стокгольма є посилення протиповітряної оборони України: "Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО".

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ВОЙНА В Украине

МАГАТЭ направит своих инспекторов на все АЭС Украины, - The Wall Street Journal 2023-02-17 20:34
Концерн Rheinmetall намерен запустить производство систем HIMARS в Европе 2023-02-17 19:31
В Украине появятся новые автомобильные номера - серии ED, DC, DI, PD 2023-02-17 18:28
ПОЛНЫЙ СПИСОК У додатку та на сайті "Дія" найближчим часом запрацюють 6 нових сервісів 2023-02-17 17:32