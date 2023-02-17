ВОЙНА В Украине Швеция рассматривает запрос Украины на передачу ударных истребителей Gripen

2023-02-17 14:30

Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen – повідомив міністр оборони Швеції перед самітом Рамштайн, пише "ЄП"

Він наголосив, що Швеція постає перед певним обмеженнями, адже ці літаки дуже важливі і для підтримання територіальної цілісності їхньої країни.

Міністр уточнив, що наразі пріоритетом для Стокгольма є посилення протиповітряної оборони України: "Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО".