Політика Швеція представила новий пакет допомоги Україні на 2026 рік на суму понад 22 млн євро

2026-04-02 16:44

Уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні на 2026 рік на суму близько 240 млн шведських крон (понад 22 млн євро). Про це повідомляє шведське Міністерство закордонних справ.

Допомога включає 150 млн шведських крон (понад 13 млн євро) для Українського Червоного Хреста на проведення гуманітарних операцій. Пакет допомоги значною мірою зосереджений на потребах дітей, підтримці забезпечення шкільного харчування в районах поблизу лінії фронту, сприянні реформам у сфері сімейного догляду за дітьми та підтримці психічного здоров’я дітей.

Уряд Швеції наголосив, що гуманітарна ситуація в Україні є надзвичайно серйозною як у населених пунктах поблизу лінії фронту, так і у великих містах. За оцінками ООН, понад 10,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги. За даними Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), в Україні 3,7 мільйона переміщених осіб. Мільйони цивільних громадян не мають електроенергії, опалення та води.

"З цієї причини уряд збільшує свою підтримку Українського Червоного Хреста до загальної суми 150 млн шведських крон цього року, тим самим зміцнюючи своє міцне партнерство з цією організацією", - йдеться у повідомленні.

Підтримка ВПП, OperationAid та Gen.Ukrainian допомагає забезпечити додержання основних прав усіх дітей – таких як безпека, освіта, захист та підтримка.

Підтримка ЮНІСЕФ посилює реформаторські зусилля України щодо сімейного догляду за дітьми.