ВОЙНА В Украине Концерн Rheinmetall намерен запустить производство систем HIMARS в Европе

2023-02-17 19:31

Німецький концерн на тлі війни в Україні хоче запустити виробництво HIMARS у Європі, - Reuters

Німецький збройовий концерн Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит в Україні і на Заході.

Також концерн вже веде переговори про початок виготовлення реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.

У 2022 році концерн Rheinmetall виготовив по 60-70 тисяч танкових і артилерійських снарядів, але це число може бути збільшене.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ используют HIMARS и другие установки только для целей, которые подтверждают США

2023-02-11 17:00

Резников показал, чем оккупанты на Херсонщине защищались от HIMARS

2023-02-05 11:00

Австралия инвестирует 684 миллиона долларов на закупку ракетных систем HIMARS

2023-01-06 22:12

фото Появились подробности удара Himars по Макеевке, где была уничтожена база оккупантов

2023-01-03 12:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

МАГАТЭ направит своих инспекторов на все АЭС Украины, - The Wall Street Journal

2023-02-17 20:34

Концерн Rheinmetall намерен запустить производство систем HIMARS в Европе

2023-02-17 19:31

В Украине появятся новые автомобильные номера - серии ED, DC, DI, PD

2023-02-17 18:28

ПОЛНЫЙ СПИСОК У додатку та на сайті "Дія" найближчим часом запрацюють 6 нових сервісів

2023-02-17 17:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

МАГАТЭ направит своих инспекторов на все АЭС Украины, - The Wall Street Journal 2023-02-17 20:34
Концерн Rheinmetall намерен запустить производство систем HIMARS в Европе 2023-02-17 19:31
В Украине появятся новые автомобильные номера - серии ED, DC, DI, PD 2023-02-17 18:28
ПОЛНЫЙ СПИСОК У додатку та на сайті "Дія" найближчим часом запрацюють 6 нових сервісів 2023-02-17 17:32