Концерн Rheinmetall намерен запустить производство систем HIMARS в Европе

Німецький концерн на тлі війни в Україні хоче запустити виробництво HIMARS у Європі, - Reuters
Німецький збройовий концерн Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит в Україні і на Заході.
Також концерн вже веде переговори про початок виготовлення реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.
У 2022 році концерн Rheinmetall виготовив по 60-70 тисяч танкових і артилерійських снарядів, але це число може бути збільшене.