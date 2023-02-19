ВОЙНА В Украине Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов до поставок самолетов

2023-02-19 10:00



Дмитрий Кулеба предложил не брать сейчас на себя никаких других обещаний, кроме обучения летчиков.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров, которые потенциально могут отправить Украине истребители, начать тренировать наших пилотов без оглашения сейчас каких-либо других обязательств. Такое заявление он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс-Украина».

«Я рискну, но скажу, что Украина получит самолеты: это вопрос времени и процедур. Это займет больше времени, чем танки. Мы понимаем это», – заявил Кулеба.

По словам министра, тренировки пилотов – это первый шаг. Кулеба отметил, что в случае с танками было потрачено много времени из-за того, что сначала объявили о решении поставок техники, а только потом начали обучать военных.

«Теперь мы предлагаем наоборот. Это наш запрос ко всем наших друзьям, кто может потенциально поделиться с Украиной самолетами: начните тренировки как можно скорее, без взятия на себя конкретно сейчас каких-то дополнительных обязательств», – призвал Кулеба.

На прошлой неделе премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что его страна начнет учить украинских пилотов. Он объяснил, что у Украины должна быть армия, способная защищать ее интересы в будущем.