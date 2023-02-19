ВОЙНА В Украине У роССии нехватка ракет Калибр - Гуменюк

2023-02-19 20:00

На боевом дежурстве в Черном море находятся десять российских кораблей, среди которых два ракетоносителя.

Россия вывела в Черное море два ракетоносителя, однако запасы Калибров истощены. Об этом в эфире телемарафона 19 февраля заявила спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

Она уточнила, что на утро воскресенья на боевом дежурстве находятся надводный и подводный ракетоносители, общий залп которых может составлять восемь ракет.

При этом она подчеркнула, что ВСУ наблюдают "некоторую неуверенность врага в количестве ракет".

"Они пытаются подвозить запасы Калибров в Севастополь, поскольку им, скорее всего, их уже не хватает", - указала спикер.

По ее словам, Россия не остановила полностью производство ракет, однако эта сфера существенно страдает из-за санкций.

"Это говорит о том, что скорость восстановления запаса не такая, как они хотели бы. Однако мы видели общую оценку экспертов, что количество Калибров у них осталось на уровне около 20%. Это критически низкий уровень запаса. Но мы понимаем, что они могут использовать какие-то дополнительные ракеты", - предупредила Гуменюк.

По данным ВМС Украины, в целом боевая группировка врага в Чорном море составляет десять кораблей.

Напомним, накануне РФ выпустила по Украине четыре ракеты Калибр, две из них сбили силы ПВО.