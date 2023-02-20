ВОЙНА В Украине В энергосистеме Украины дефицит мощности отсутствует и даже не прогнозируется

2023-02-20 10:27

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует и не прогнозируется, - сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что зафиксировано самое низкое потребление за всю неделю.

"Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", - подчеркнули в компании.

Указано, что лимиты потребления областям не доводились из-за отсутствия дефицита мощности, однако при изменении ситуации возможны отключения.

"Отключения по графику все еще вынужденно применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением ремонтных работ", - уточнили в Укрэнерго.

Без выходных продолжаются ремонтные работы в Одесской области и других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами орков.

В компании напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это - самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.