ВОЙНА В Украине В Киеве испытают израильскую систему раннего оповещения - посол

2023-02-20 21:00

 

Корнийчук отметил, что впоследствии проект раннего оповещения будет расширен на другие регионы.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Израиль работает над пилотным проектом системы раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников для Киева. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Корнийчука, когда российские самолеты взлетают, например, в Беларуси, тревога включается сразу по всем северным областям Украины. В Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Кроме того, сирена дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы укрыться в укрытии.

Такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В общественной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время. Фактически, во время визита израильтяне подтвердили, что они в течение трех месяцев закончат пилотный проект для Киева, - рассказал посол.

Как отметил Корнийчук, впоследствии проект раннего оповещения будет расширен на другие регионы.

Напомним, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил во время совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, что Израиль поможет Украине разработать систему раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников.

Как сообщалось, Израиль подтвердил, что с его складов США передали часть оружия Украине.

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