ВОЙНА В Украине ЗА ДОРУЧЕННЯМ АКЦІОНЕРА, «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» ПЕРЕДАВ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У СЕЛИЩІ

2023-02-20 15:17

Містоутворююче підприємство продовжує активно допомагати населенню Свеси

Від початку повномасштабної війни в Україні, «Свеський насосний завод», що входить до складу української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Аурум та є містоутворюючим підприємством, продовжує підтримувати місцеве населення: «Усе населення Свеси забезпечуємо доставкою гуманітарних вантажів на постійній основі, забезпечували весь ланцюжок постачання молока від фермера до населення за часів окупації, – поділився генеральний директор Аурум Груп Андрій Жарій, – За дорученням акціонера, Альони Лебедєвої, передали селищній раді металоконструкції для розміщення спортивних майданчиків».

Генеральний директор Аурум Груп Андрій Жарій також зазначив: «Ми добре розуміємо, що саме бізнесу відведено ключову роль у відновленні українських міст, а тому бізнес повинен активно допомагати на місцях – відновлювати спортивні майданчики, дитячі садочки, школи та лікарні».

Як повідомлялося раніше, «Свеський насосний завод» Аурум Груп сплатив у повному обсязі понад 8 мільйонів гривень податків у 2022 році та продовжує виплачувати заробітну плату працівникам заводу, незважаючи на те, що обсяги виробництва наразі не покривають ці витрати.

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