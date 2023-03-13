ВОЙНА В Украине БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД АЛЬОНИ ЛЕБЕДЄВОЇ ГОТУЄ ДО ПЕРЕДАЧІ ЩЕ 2 АВТО НА ПОТРЕБИ ЗСУ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

2023-03-13 12:20

Сьоме авто наразі вже заїхало в Україну, Благодійний фонд Альони Лебедєвої передаватиме автомобіль Nissan Navara разом із вантажівкою ЗІЛ 138, що знаходиться на балансі одного з підприємств Аурум Груп.

«Левову частку коштів надала Група, частину – перерахували прості громадяни. Далі, завдяки співпраці з Благодійним фондом «КОЛО», знайшовся відповідний автомобіль Nissan Navara. І вже незабаром сьоме авто поїде до хлопців, що перебувають на вогневих позиціях у Донецькій області, – пояснила директор Благодійного фонду Регіна Попова, – Також, від наших підприємств, ми передаємо ще вантажний бортовий ЗІЛ 138. Тобто разом – це вже буде 8 машин».

Регіна Попова підкреслила: «Я не перестаю захоплюватися підтримкою простих людей та дякую за допомогу. Я впевнена, машини, які гуртують для допомоги ЗСУ бізнеси, фонди, простих людей, мають особливу силу, яка допомагає і захищає наших військових. Машина, яку ми передали у Бахмут ще в листопаді, досі «на ходу» та виручає наших хлопців на вогневих позиціях. Разом – ми сила».

Благодійний фонд продовжує збір коштів на потреби ЗСУ. Долучитися до актуальних проєктів фонду може кожен.

Крім автомобільного напрямку благодійники також займаються виготовленням плитоносок для бронежилетів. А з настанням холодів – ще й виробництвом пічок-буржуйок для потреб фронту. Серед недавніх відправлень і спеціально розроблена сонячна станція, яка дає змогу нашим воїнам у будь-якому місці заряджати батареї для дронів, рацій, ліхтарів та мобільних пристроїв. Також українські захисники отримали генератор та ноутбуки.

Як зазначалося раніше, з перших днів війни підприємства Групи допомагали місцевим військовим адміністраціям: надавали допомогу пальним, будматеріалами, виготовляли протитанкові їжаки та допомагали в облаштуванні блок-постів, виділяли приміщення для тимчасового проживання біженців та співробітників.

За результатами роботи у 2022 році фонд направив близько 6,5 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ.