ВОЙНА В Украине Вручение повесток в Украине будет проходить под видеозапись

2023-02-22 08:24

Сотрудники территориальных центров комплектования получат мобильные видеокамеры для фиксации процесса вручения повесток. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк, комментируя скандальные видео вручения повесток в Одессе.

"Каждая группа снаряжается. Мы над этим работаем. Поскольку это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события (как в Одессе), мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла", - сказала она.

Случаи насильственного вручения повесток гражданам Украины на улицах Гуменюк назвала "не столь системными, как их пытаются подать".

Напомним, 14 февраля в Одессе военные жестко задержали мужчину возле остановки общественного транспорта. Очевидцы говорили о "процессе мобилизации" возле рынка Привоз. По данному инциденту проводится служебное расследование. Гуменюк заявила, что не исключает влияния человеческого фактора на такие события.