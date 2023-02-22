ВОЙНА В Украине Служба военной разведки Швеции заявила о явной военной угрозе со стороны рф

2023-02-22 12:28

Служба военной разведки и безопасности Швеции (MUST) заявила, что россия представляет явную военную угрозу в непосредственной близости от страны, передает Reuters.

"Европейский порядок безопасности, каким мы его знаем, прекратил свое существование... и вместе с этим риски для безопасности Швеции также возросли", - сказала глава MUST Лена Халлин.

Она опасается, что россия укрепит свой военный потенциал в непосредственной близости от Швеции, когда это будет возможно, в ответ на заявку страны на членство в НАТО. При этом, по словам Халлин, рф хочет избежать перерастания нынешней напряженности в вооруженный конфликт с НАТО.

"Но существует значительная неопределенность, главным образом связанная с готовностью российского руководства идти на высокий риск", - сказала глава MUST, отметив, что высокий уровень напряженности повышает риск того, что случайность или неверная оценка могут привести к конфликту.

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