Україна ніколи не буде переможеною! Основні тези з виступу президента США Джо Байдена у Польщі
2023-02-22 13:34
З основних тез в ході виступу Джо Байдена у Польщі:
- Нам не потрібна російська нафта. Демократія тримається і розвивається
- Наша підтримка ніколи не стане меншою. путін вже втратив силу, а українці далі будуть воювати за свою землю!
- Жорстокість ніколи не придушить волю вільних, Україна ніколи не буде перемогою росії
- Диктатор не зможе відновити імперію і не зможе змусити людей її любити.
- Україна все ще вільна країна. Від Херсона до Харкова українці борються, відвойовують території. Над цією територію синьо-жовтий прапор
- Більше 50 країн надають Україні військову допомогу, аби вона могла протистояти росії
- Цього тижня буде оголошено про нові санкції проти росії