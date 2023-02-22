ВОЙНА В Украине Україна ніколи не буде переможеною! Основні тези з виступу президента США Джо Байдена у Польщі

2023-02-22 13:34

З основних тез в ході виступу Джо Байдена у Польщі:

  • Нам не потрібна російська нафта. Демократія тримається і розвивається
  • Наша підтримка ніколи не стане меншою. путін вже втратив силу, а українці далі будуть воювати за свою землю!
  • Жорстокість ніколи не придушить волю вільних, Україна ніколи не буде перемогою росії
  • Диктатор не зможе відновити імперію і не зможе змусити людей її любити.
  • Україна все ще вільна країна. Від Херсона до Харкова українці борються, відвойовують території. Над цією територію синьо-жовтий прапор
  • Більше 50 країн надають Україні військову допомогу, аби вона могла протистояти росії
  • Цього тижня буде оголошено про нові санкції проти росії
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