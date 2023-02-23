ВОЙНА В Украине В прифронтовых районах Украины проходят отключения электричества

2023-02-23 14:29

В прифронтовых районах трех областей Украины происходят отключения электричества из-за обстрелов российских агрессоров. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, имеются обесточивания в прифронтовых районах Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, проводятся ремонтные работы", – говорится в сообщении.

При этом потребление электроэнергии в Украине находится на уровне обычного рабочего дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует 12 суток подряд и пока не прогнозируется.

В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах и продолжает снижаться.

Области не имеют лимитов на потребление электроэнергии. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Применяются графики почасовых отключений. В Одесской области ведутся усиленные ремонты.

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