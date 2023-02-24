ВОЙНА В Украине За год Германия достигла второго в своей истории показателя по объемам экспорта вооружений

2023-02-24 15:37

Правительство Германии в 2022 году одобрило экспорт вооружений на сумму 8,35 млрд евро. Это второй по объему показатель в истории страны, сообщает агентство dpa.

Более четверти поставленной за минувший год военной техники и вооружения пришлось на Украину, указано в ответе Федерального министерства экономики. Лишь в прошлом году объем военного экспорта Германии был выше и составил 9,35 млрд евро.

После этого на коалиционных переговорах правительство планировало сократить экспорт оружия, но планы изменились из-за российского вторжения в Украину, отмечает агентство. С тех пор был одобрен экспорт в Украину вооружений на сумму 2,24 млрд евро. Но даже без учета помощи Киеву объем военного экспорта превысил 6 млрд евро. Для сравнения, за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель лишь пять раз была превышена отметка в 6 млрд евро.

В недавнем интервью газете Süddeutsche Zeitung канцлер Олаф Шольц подчеркивал, что с начала войны Германия стала "одним из самых решительных сторонников Украины".

"Мы поставляем современное вооружение, такое как САУ PzH 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки Гепард или ультрасовременную систему ПВО Iris-T", – перечислял канцлер.

subscriber subscriber

Еще по теме

НАТО будет поставлять оружие Украине так долго, сколько это будет необходимо, — Олаф Шольц

2022-07-01 17:32

видео Орудия возмездия! Уже сейчас русские оккупанты панически боятся украинской артиллерии

2022-05-30 14:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украину прорвался новый штамм коронавируса "Кракен" - подтверждены случаи уже в четырех областях

2023-02-24 18:28

За год после начала вторжения врага уже более 95% украинцев уверены в победе Украины

2023-02-24 16:31

За год Германия достигла второго в своей истории показателя по объемам экспорта вооружений

2023-02-24 15:37

Год роССийской агрессии в Украине: Генсек ООН не верит в скорое завершение войны

2023-02-24 13:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украину прорвался новый штамм коронавируса "Кракен" - подтверждены случаи уже в четырех областях 2023-02-24 18:28
За год после начала вторжения врага уже более 95% украинцев уверены в победе Украины 2023-02-24 16:31
За год Германия достигла второго в своей истории показателя по объемам экспорта вооружений 2023-02-24 15:37
Год роССийской агрессии в Украине: Генсек ООН не верит в скорое завершение войны 2023-02-24 13:33