ВОЙНА В Украине За год Германия достигла второго в своей истории показателя по объемам экспорта вооружений

2023-02-24 15:37

Правительство Германии в 2022 году одобрило экспорт вооружений на сумму 8,35 млрд евро. Это второй по объему показатель в истории страны, сообщает агентство dpa.

Более четверти поставленной за минувший год военной техники и вооружения пришлось на Украину, указано в ответе Федерального министерства экономики. Лишь в прошлом году объем военного экспорта Германии был выше и составил 9,35 млрд евро.

После этого на коалиционных переговорах правительство планировало сократить экспорт оружия, но планы изменились из-за российского вторжения в Украину, отмечает агентство. С тех пор был одобрен экспорт в Украину вооружений на сумму 2,24 млрд евро. Но даже без учета помощи Киеву объем военного экспорта превысил 6 млрд евро. Для сравнения, за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель лишь пять раз была превышена отметка в 6 млрд евро.

В недавнем интервью газете Süddeutsche Zeitung канцлер Олаф Шольц подчеркивал, что с начала войны Германия стала "одним из самых решительных сторонников Украины".

"Мы поставляем современное вооружение, такое как САУ PzH 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки Гепард или ультрасовременную систему ПВО Iris-T", – перечислял канцлер.