ВОЙНА В Украине Страны НАТО могут предоставить Украине свои самолеты, - Уоллес

2023-02-23 17:30

Самолеты, которые удерживают страны НАТО, могут быть переданы Украине для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает Sky News.

Министру обороны Британии Бену Уоллесу задали вопрос, могут ли быть отправлены Украине истребители НАТО.

"Поставлены НАТО, да. Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточноевропейская страна будет поставлять МиГ-29", - сказал он.

Уоллес подчеркнул, что война России против Украины "не конфликт НАТО".

Так, Альянс не будет участвовать в войне, однако страны, которые являются членами НАТО, могут потенциально передать технику Военно-воздушных сил или МиГ-29.

Напомним, в Польше заявляли, что могут передать Украине истребители "Миг-29", но только в рамках коалиции.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Британия может стать первой страной, которая разблокирует поставки авиации.