ВІЙНА В Україні Розкрито реальні причини запровадження графіків відключень електроенергії в Україні

2025-10-20 16:44

Міністерство енергетики України пояснило причини запровадження графіків відключень електроенергії для споживачів та фактори, які впливають на їхню тривалість і дотримання.

Зазначається, що обмеження електропостачання можуть виникати через обстріли енергооб’єктів з боку росії, аварії в мережах, проведення планових ремонтів, а також стихійні явища, такі як грози, шторми чи повені.

Для відновлення роботи пошкодженої інфраструктури енергетикам необхідний час, спеціальне обладнання та вимкнення мереж на період ремонтних робіт.

За інформацією Міненерго, застосовуються три типи відключень:





аварійні - екстрені або локальні, що вводяться у разі системних аварій чи пошкоджень внаслідок обстрілів. У таких випадках використовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) і графіки обмеження потужності (ГОП);

стабілізаційні (погодинні) - графіки погодинних відключень (ГПВ), які застосовуються для балансування енергосистеми під час пікових навантажень;

планові - необхідні для виконання ремонтів, про які оператори систем розподілу попереджають заздалегідь.

Усі типи графіків поділяються на черги, до яких поступово підключаються або від яких відключаються відповідні групи споживачів.

У міністерстві також пояснили, чому інколи не вдається дотримуватися погодинних графіків стабілізаційних відключень.



Зокрема, на розклад можуть впливати такі чинники:





необхідність часу для поступового підключення всіх споживачів після вимкнення;

незбалансованість енергосистеми на момент планового ввімкнення та перевищення навантаження;

аварійні ситуації, які вимагають додаткових екстрених вимкнень і можуть продовжувати період відсутності електроенергії до усунення несправності.

У Міненерго закликають українців ставитися з розумінням до ситуації та наголошують: головна мета графіків - зберегти стабільність енергосистеми та забезпечити можливість її відновлення після пошкоджень.