ВОЙНА В Украине Зеленский оценил возможность освобождения Крыма

2023-02-25 16:00

Президент считает, что деоккупация всех украинских территорий возможна, если Украина будет сильной на поле боя.

Украина и ее граждане должны быть сильны на поле боя, чтобы достичь справедливого мира. В частности, необходимо освободить по максимуму украинские територии. В частности, вопрос освобождения Крыма "зависит от нас". Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции Февраль. Год несокрушимости.

По его словам, Украине нужно быть сильной и во время переговоров, чтобы деоккупировать все захваченные территории.

"Мы должны быть сильны, чтобы быть сильными в переговорах, Украина должна быть сильной на поле боя. Тогда мы сможем дойти до справедливого мира. Это самое главное... Давайте дойдем до этого, давайте деоккупируем по максимуму, что мы можем. Это для нас важно, мы будем сильнее", - отметил он.

Глава государства также прокомментировал вопрос возвращения Крыма в 2023 году. Зеленский считает, что "все зависит от нас", Украина технически готовится к этому. Президент подчеркнул, что эмоций и желаний в этом вопросе - мало.

"Надо работать. И поэтому, отвечая на вопрос о сроках и шагах, я могу вам сказать только одно: все зависит от нас. От нас всех это зависит. Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формирование бригад наступления - разной категории и разного характера", - объяснил он.

Глава государства добавил, что украинские военнослужащие проходят обучение в Украине и за рубежом.

"А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог нам, чтобы они были удачными", - подытожил Зеленский.

Как уже сообщалось, по словам президента Украины, деоккупация Крыма - единственный способ установить "нормальный мир" в Украине и Европе.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в Украине вскоре разные "эксперты" начнут продвигать нарративы - как нужен мир, что Запад изменяет Украине, а на востоке Украины и в Крыму живут одни "сепары" и "ватники", там промыты мозги, разрушена экономика и опустошены города.