ВОЙНА В Украине Мобилизованных украинцев не будут отправлять на фронт без трехмесячной подготовки

2023-02-27 11:33

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №9050 «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо мінімального терміну військової підготовки мобілізованих», який передбачає ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ТЕРМІНУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОБІЛІЗОВАНИХ.

Що пропонується?

Внести зміни до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме частину першу після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:

Мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після НЕ МЕНШЕ, НІЖ ТРЬОХ МІСЯЦІВ ПІДГОТОВКИ за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше – за добровільної письмової згоди мобілізованого).

Мобілізовані, які протягом останніх п’яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після НЕ МЕНШЕ, НІЖ ОДНОГО МІСЯЦЯ ПІДГОТОВКИ за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше – за добровільної письмової згоди мобілізованого).

Які реалії сьогодні?

Якщо чоловік має бойовий досвід чи служив в армії, його одразу можуть направляти до військових частин. Однак непідготовлені військовозобов’язані спочатку проходять через навчальні центри. Чинним законодавством не визначено строк проходження такого «навчання». Це може бути як 14 днів, так й 72.

Крім того, величезна прірва у законодавстві щодо добровольчих формувань територіальних громад та їх підготовки, а також підготовки бійців рот охорони при ТЦК.