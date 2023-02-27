Мир Китай больше не лидер - Индия обогнала поднебесную по численности населения

2023-02-27 15:37

Население Индии достигло 1,423 млрд человек, что на 12 млн больше показателя Китая. Об этом сообщила исследовательская платформа World Population Review (WPR).

Накануне власти Китая объявили, что впервые с 1960-х годов численность населения страны по итогам года сократилась на 850 тысяч человек. По данным Государственного статистического управления КНР, сегодня в стране проживают более 1,411 млрд человек.

По оценке World Population Review, по состоянию на 18 января население Индии достигло 1,423 миллиарда человек. Другая исследовательская организация Macrotrends утверждает, что в Индии проживают 1,428 миллиарда человек.

Стоит также отметить, что власти Индии официально не публиковали свежие данные о численности населения. Каждые десять лет в стране проводят перепись населения, но в 2021 году ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

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ПЕРЕВАГИ ТЕЛЕВІЗОРІВ САМСУНГ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ 2023-02-23 09:41