Из-за экологических стандартов Skoda прекращает выпуск сразу трех популярных моделей

Крупнейший производитель автомобилей в Чешской Республике Skoda планирует прекратить выпуск трех своих популярных моделей авто. Об этом сообщает Motor.es.
Причина такого решения в экологических требованиях по стандарту Евро-7.
В частности, модели Kamiq, Scala и Fabia планируют снять с конвейера. В компании не скрывают, что из-за этого бренд потеряет огромную долю прибыли, так как данные модели составляют 31% от общего объема продаж производителя.
Однако Евро-7 сделает их производство нецелесообразным.