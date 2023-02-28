Мир Из-за экологических стандартов Skoda прекращает выпуск сразу трех популярных моделей

2023-02-28 11:33

Крупнейший производитель автомобилей в Чешской Республике Skoda планирует прекратить выпуск трех своих популярных моделей авто. Об этом сообщает Motor.es.

Причина такого решения в экологических требованиях по стандарту Евро-7.

В частности, модели Kamiq, Scala и Fabia планируют снять с конвейера. В компании не скрывают, что из-за этого бренд потеряет огромную долю прибыли, так как данные модели составляют 31% от общего объема продаж производителя.

Однако Евро-7 сделает их производство нецелесообразным.

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