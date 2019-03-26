Политика Почему на самом деле Skoda Auto передумала строить мультибрендовый завод в Украине

2019-03-26 13:44 210

Корпорация Skoda Auto (дочерняя компания Volkswagen Group) отказалась от намерений строить свой новый мультибрендовый завод в Украине.

Сегодня рассматриваются для этой цели другие площадки в Восточной и Юго-Восточной Европе. Однако это решение не связано с намерением переместить производство из Украины, завод Еврокар продолжит сборку автомобилей Skoda.

"Skoda, как системообразующий автомобильный инвестор, определяя по поручению Volkswagen Group потенциальное место для нового мультибрендового завода, после тщательного анализа сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет. По официальной информации Skoda Auto ожидается, что окончательное решение о площадке будет принято в течение ближайших месяцев. В ответе на наш запрос Skoda Auto также отметила, что создание нового мультибрендового завода, тем не менее, не связанно с перемещением производства из Украины", - указано в сообщении Еврокара.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в Еврокаре пояснили, что вопрос расширения производственных мощностей в Volkswagen Group и в Skoda Auto в частности назрел еще несколько лет назад – сегодня заводы Skoda работают со 120%-й загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим.

Напомним, еще в 2017 году Украину посетил председатель Skoda Auto, по результатам встречи которого с главой украинского правительства был сформирован ряд пожеланий к украинской власти в контексте рассмотрения Украины в качестве внешней производственной площадки для Skoda с учетом удобной логистики, соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, наличия подготовленных трудовых ресурсов и более низкой стоимости рабочей силы (почти вдвое) по сравнению с европейскими странами.

Однако, за это время Украиной так и не были предложены условия, которые привлекли бы потенциального инвестора.

"В Украине до сих пор не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков, хотя соответствующие законопроекты были приняты в первом чтении еще в 2016 году, не воплощена в реальность анонсированная 15-летняя стратегия развития рынка электромобилей, не рассмотрены законопроекты для поддержки производства электромобилей, которые внесены в повестку еще в начале года", - говорят в компании.

Несмотря на положительный мессендж о том, что Skoda не собирается переносить производство из Украины, вывод достаточно однозначен: к сожалению, Украина не выдержала конкуренции в борьбе за крупного инвестора.

Можно сказать, что она даже не вступала в борьбу ... за EUR1,4 млрд инвестиций, 5 тыс. новых рабочих мест и возможность производства 300 тыс. автомобилей в год с уровнем экспорта EUR 4,5 млрд.

СПРАВКА

Еврокар (Соломоново, Закарпатская обл.) выпускает легковые автомобили с декабря 2001 года. Инвестиции в создание завода составили $ 250 млн. Сегодня это единственный украинский производитель легковых автомобилей. В 2018 году Еврокар выпустил 5 659 автомобилей Skoda - на 7,9% меньше, чем годом ранее. Автомобили Skoda в 2018 году заняли четвертую строчку рейтинга продаж новых авто в Украине с долей рынка в 7%.