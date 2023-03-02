ВОЙНА В Украине Каждый третий украинский беженец сумел освоиться в принимающей стране

2023-03-02 10:27

Каждый третий украинский беженец чувствует себя частью общества в принимающей стране, но столько же хотели бы вернуться домой. Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства ЕС по основным правам (FRA), пишет Politico.

Почти половина опрошенных заявили, что чувствуют себя подавленными, при этом 61% респондентов сказали, что с момента прибытия в принимающую страну они с оптимизмом смотрят в будущее.

Однако только треть украинцев имеет оплачиваемую работу, 79% заявили, что сталкиваются с финансовыми трудностями.

Язык является основным препятствием для получения работы: четверть опрошенных заявили, что не владеют языком страны, в которой сейчас живут, а 41% сказали, что владеют, но плохо.

В онлайн-опросе, проходившем с августа по сентябрь 2022 года, приняли участие 14 685 украинских беженцев, проживающих в Болгарии, Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Польше, Румынии, Словакии и Испании.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала войны более 8 миллионов украинских беженцев выехали в другую европейскую страну, а около 4,8 миллиона подали заявление на получение временной защиты в одной из стран ЕС.