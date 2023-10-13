Мир МВФ прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину

2023-10-13 14:35

По данным аналитиков МВФ, уже со следующего года показатели численности населения Украины начнут увеличиваться.

Международный валютный фонд прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину, однако часть беженцев останется за границей. Об этом сообщает World Economic Outlook.

По данным МВФ, население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,8 млн человек, в 2023 году - до 33,2 млн человек.

Прогноз МВФ предусматривает следующие показатели численности населения:

  • 2024 год - 33,7 млн человек
  • 2025 год - 34,7 млн человек
  • 2026 год - 35,0 млн человек
  • 2027 год - 35,9 млн человек
  • 2028 год - 36,1 млн человек
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