Мир МВФ прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину

2023-10-13 14:35

По данным аналитиков МВФ, уже со следующего года показатели численности населения Украины начнут увеличиваться.

Международный валютный фонд прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину, однако часть беженцев останется за границей. Об этом сообщает World Economic Outlook.

По данным МВФ, население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,8 млн человек, в 2023 году - до 33,2 млн человек.

Прогноз МВФ предусматривает следующие показатели численности населения: