ВОЙНА В Украине кремль может использовать эскалацию вокруг ЗАЭС, чтобы сдержать контрнаступление Украины – ISW

2023-03-02 18:00

Российские оккупационные власти пытаются еще больше ограничить присутствие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре. Вероятно, захватчики хотят добиться признания де-факто российского "права собственности" на ЗАЭС.

Эскалацию вокруг станции Кремль может использовать для сдерживания контрнаступления ВСУ. На это указывают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 10 февраля МАГАТЭ объявило, что оно отложило запланированную ротацию персонала в составе миссии на ЗАЭС из соображений безопасности. Гендиректор международной организации Рафаэль Гросси заявил 20 февраля, что ситуация остается нестабильной, а 28 февраля около станции произошло 20 взрывов – это на короткое время отключило резервную линию электропередачи к ЗАЭС и в очередной раз показало ее "хрупкое внешнее энергоснабжение".

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, якобы Департамент безопасности и охраны ООН на неопределенный срок отложил ротацию персонала МАГАТЭ без уважительной причины. При этом пропагандистка утверждала, мол, РФ "привержена обеспечению безопасного прохода персонала МАГАТЭ на ЗАЭС".

Гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов заявил 1 марта, что западные спецслужбы "нарушили обычную ротацию миссии", чтобы, по его мнению, обвинить РФ в создании препятствий МАГАТЭ.

Ранее российские официальные лица и коллаборанты критиковали присутствие наблюдателей на ЗАЭС. Например, Рогов в январе обвинил МАГАТЭ в том, что оно "играет политическую роль" на ЗАЭС для поддержки Украины.

"Российские и оккупационные власти, вероятно, намерены использовать либо захваченный в ловушку персонал МАГАТЭ, либо сокращенное присутствие миссии на станции, чтобы добиться международного признания права собственности России на ЗАЭС. Они также могут пытаться сдержать возможное будущее украинское контрнаступление на юге Украины, усиливая угрозы вокруг станции", – сделали вывод в ISW.