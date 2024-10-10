Политика Послы ЕС согласовали кредит для Украины на €35 млрд, несмотря на сопротивление Венгрии

2024-10-10 21:37

 

Послы Европейского Союза согласовали выделение кредита на 2025 год для Украины на 35 миллиардов евро из доходов от замороженных активов россии.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Решение было принято квалифицированным большинством, поэтому Будапешт не смог его заблокировать.

Впрочем, до сих пор нет решения о продлении санкций против Центробанка россии, которое позволит замораживать активы на 36 месяцев, а не на полгода, как это действует сейчас. Венгрия выступает против.

Накануне Будапешт подтвердил, что намерен задержать план ЕС на 35 млрд евро, поскольку считает, что ключевой пункт по 36 месяцам должен ждать до того момента, пока в США не пройдут президентские выборы.

Венгерский министр финансов Михай Варга заявлял, что два кандидата в президенты — Камала Харрис и Дональд Трамп — отстаивают два противоположных подхода к борьбе с войной, поэтому ЕС должен строить свои следующие шаги в зависимости от выбора американцев.

Кредит на 50 млрд долларов

Лидеры «Большой семерки» 13 июня согласовали предоставление Украине кредита на 50 миллиардов долларов. В качестве залога планируется использовать прибыль с процентов замороженных активов российского центрального банка.

Bloomberg писал, что средства направят на поддержку обороны, экономики и восстановления Украины, однако детали еще могут изменить. Помощь начнет поступать до конца года.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорила, что кредит не будет финансироваться странами ЕС, вместо этого деньги предоставят США, Канада, Великобритания и, вероятно, Япония.

Впоследствии Европейская комиссия предложила выделить до 35 миллиардов евро в зависимости от того, какую сумму предложат внести другие союзники.

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