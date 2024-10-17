Политика Вопрос в сроках: Рютте заявил, что Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО

2024-10-17 20:04


Украина в конечном итоге присоединиться к НАТО. Скорее всего, она будет следующей на очереди в альянс, в который сейчас входит 32 страны.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Украина в будущем станет членом НАТО, так мы решили в Вашингтоне. Вопрос в сроках", - сказал он журналистам.

По его словам, сейчас выглядит так, что Украина станет 33-м членом. При этом он не исключил, что вперед может "выскочить" какая-то другая страна и Украина будет 34-й.

Рютте заявил журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на постоянную поддержку НАТО, чтобы поставить свою страну в сильную позицию перед потенциальными переговорами с Россией о прекращении войны.

Зеленский представил свой «план победы» парламенту в Киеве, изложив свои условия для потенциального прекращения вторжения России. Он подтвердил свой отказ принять территориальные уступки или вступить в процесс, который приведет к замороженному конфликту.

Первый пункт плана - безусловное приглашение Украины вступить в НАТО. Зеленский планирует прибыть в Брюссель во время саммита Европейского Союза 17 октября, где он проведет брифинг для лидеров ЕС.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью Bloomberg, что вопрос о направлении Украине прямого приглашения по-прежнему вызывает разногласия в альянсе.

"Есть страны, которые готовы двигаться быстрее; есть страны, которые хотят больше обсуждать", сказал Певкур.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что стратегия НАТО заключается в военной помощи Украине. По его словам, в какой-то момент Киев сможет начать переговоры с Россией с позиции силы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16, - Умеров

2024-10-17 18:26

Зеленский сказал Трампу: или у Украины будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО

2024-10-17 17:37

роССия хочет привлечь 10 тысяч солдат из КНДР для войны против Украины – Зеленский

2024-10-17 16:48

Украина станет первой страной мира, кому Франция передаст свои новейшие дроны-камикадзе

2024-10-17 14:29

Еще новости в разделе "Политика"

Нидерланды позволили Украине бить с F-16 по территории рф

2024-10-17 22:15

Украина и Греция подписали соглашение о безопасности

2024-10-17 21:37

Зеленский в Брюсселе предложил решение для сдерживания путина

2024-10-17 20:48

Вопрос в сроках: Рютте заявил, что Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО

2024-10-17 20:04
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Нидерланды позволили Украине бить с F-16 по территории рф 2024-10-17 22:15
Украина и Греция подписали соглашение о безопасности 2024-10-17 21:37
Зеленский в Брюсселе предложил решение для сдерживания путина 2024-10-17 20:48
Вопрос в сроках: Рютте заявил, что Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО 2024-10-17 20:04