ВОЙНА В Украине Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16, - Умеров

2024-10-17 18:26

Украина получит от Норвегии истребители F-16. Шесть самолетов доставят в ближайшее время.

Об этом сообщает министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

Умеров рассказал, что во время заседания Совета Украина-НАТО провел переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Украинский чиновник поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины.

Министры во время переговоров обсуждали текущую ситуацию на фронте и потребности Украины, в том числе в сфере дальнобойного оружия. Также были достигнуты конкретные договоренности насчет усиления украинской противовоздушной обороны.

"Отдельный фокус - авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F-16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время", - отметил Умеров.

Также, по словам главы украинского Минобороны, он обсудил с норвежским коллегой развитие украинской оборонной промышленности. В частности, Умеров пригласил Норвегию присоединиться к прямому финансированию украинских оборонных предприятий, как это уже сделала Дания.

При этом министр обороны Украины предложил Норвегии обучить и обеспечить техникой одну бригаду ВСУ. Сейчас такую инициативу осуществляет Франция.

К слову, Норвегия анонсировала передачу Украине шести самолетов F-16 в июле. Тогда премьер-министр страны Йонас Гар Стере заверял, что поставки начнутся в этом году.

F-16 для Украины

Напомним, Украина получила от западных союзников первые истребители F-16 еще в конце июля. Сначала об этом писали западные СМИ, но через несколько дней информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Точное количество истребителей, которое уже предоставили украинским защитникам, пока неизвестно. При этом сообщалось, что самолеты уже участвовали в защите украинского неба во время массированных атак россиян. Один из самолетов потерпел крушение в ходе такого удара.

По данным WSJ, Украина не сможет получить полную эксадрилью F-16 (20 самолетов и 40 пилотов) до конца года. Это может произойти только в следующем году.