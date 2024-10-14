Политика Первые детали плана победы Украины обнародуют в ближайшие дни — посол

2024-10-14 20:48

Первые детали плана победы президента Украины Владимира Зеленского будут опубликованы в ближайшие дни.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает Tagesschau.

По его словам, план включает военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Речь идет также о санкциях против РФ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что план победы предусматривает запрос на получение большего количества дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow.

Он отметил, что в плане также прописано разрешение на использование этих ракет для поражения военных объектов в глубине России.

План победы Украины — главное

18 сентября Зеленский заявил, что Украина подготовила все пункты плана победы. По его словам, он рассчитан на быстрые решения партнеров с октября по декабрь 2024 года.

Газета The Times 22 сентября написала, что план победы Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов, среди которых — гарантии безопасности, операция в Курской области, поставки оружия и финансовая помощь.

Агентство Bloomberg отметило, что некоторые западные чиновники «не видят прорыва» в новом плане победы Зеленского, он, по их словам, не меняет ситуацию кардинально. Со своей стороны, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат план Зеленского, когда его опубликуют в официальных источниках.

26 сентября президент Украины сообщил, что представил президенту США Джо Байдену план победы во время их встречи в Вашингтоне. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Штатах конструктивно восприняли план победы Украины и будут с ним работать.

11 октября Зеленский заявил, что представил План победы Украины в Германии, Франции, Великобритании и Италии. Он пояснил, что смысл плана победы заключается в том, чтобы создать условия, в которых Россия не сможет продолжать войну.