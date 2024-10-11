ВОЙНА В Украине Укрэнерго накопило трехкратны запас ремонтного оборудования к зиме

2024-10-11 21:36

Укрэнерго накопило трехкратный по сравнению с нормативным запас ремонтного оборудования в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщил врио главы правления компании Алексей Брехт во время форума Энергия бизнеса 2024, организованном Forbes Ukraine.



"Мы имеем полный спектр соответствующего силового электротехнического оборудования, есть резервный аварийный парк трансформаторов. Мы, наверное, в эту зиму готовы, как никогда, ко всем возможным сценариям - так, чтобы должным образом на них реагировать", - отметил Брехт.



Он отдельно рассказал, как накопленный сотрудниками компании опыт в разы ускорил сроки восстановления поврежденного оборудования.



"Во время последней массированной ракетной атаки были удары по четырем нашим подстанциям 750 кВ. И мы восстановили их работу в полном объеме за 13 дней. Это благодаря тому, что у нас есть парк оборудования, профессиональная команда людей, которые готовы прийти и начать выполнять эту работу. И у нас есть все необходимое, почти, на объекте, который должен восстанавливаться - от этого очень сильно зависит, сколько времени понадобится за три недели устанавливать автотрансформатор, перевозя его из другого региона. За три недели, поверьте, этого никто никогда в жизни не делал. Мы устанавливаем рекорды, на которые сейчас могут равняться наши коллеги", - сказал Брехт.