Мир Правительство Грузии объяснит послам, что происходит с Саакашвили

2023-03-02 18:30

Представители правительства Грузии в ближайшие дни встретятся с послами европейских стран, "чтобы обсудить реальную ситуацию вокруг Саакашвили". Об этом заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе после демарша 27 стран ЕС, переданного в министерство юстиции с выражением обеспокоенности состоянием здоровья заключенного бывшего президента Грузии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

По словам Талаквадзе, дипломаты получат исчерпывающую информацию.

При этом он выразил недоумение в связи с тем, что во время президентства Саакашвили международные организации не прибегали к подобной форме протеста из-за нарушений прав человека в Грузии, в том числе обращения с заключенными.

«К сожалению, я не помню ни одного демарша во время президентства Саакашвили, когда заключенных действительно пытали, когда заключенные действительно умирали из-за бесчеловечного обращения», – заявил Талаквадзе.

В правительстве Грузии отвергают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили являются частью пиар-кампании, а сам он преступник, который симулирует с целью добиться своего освобождения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили недавно заявил во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, что Саакашвили — «хороший актер» и его критическое состояние — это инсценировка.

Экспертная группа врачей, созванная аппаратом Народного защитника Грузии, на этой неделе заявила о резком ухудшении состояния Саакашвили и угрозе каскадного развития осложнений, что может привести к смерти.