Мир Израиль может форсировать решение по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана

2023-03-03 12:29

Перспектива получения Ираном российских систем ПВО С-400 может ускорить принятие Израилем решения об ударах по ядерным объектам. Об этом сообщает Bloomberg.

Эрефия в настоящее время публично не заявляла, будет ли она поставлять оружие, однако москва и Тегеран сблизились после вторжения путинской орды мародеров и насильников в Украину.

В то же время для развертывания С-400 потребуется менее двух лет.

"Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится. Мы очень долго ждали. Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху об ударе по Ирану на конференции по безопасности в Тель-Авиве на прошлой неделе.

СМИ напомнило, что Израиль бомбил ядерные объекты в Ираке в 1981 году и в Сирии в 2007 году.

Обеспокоенность ядерной программой Ирана возросла после того, как международные наблюдатели обнаружили уран, обогащенный до 84% чистоты - чуть ниже 90%, необходимых для производства оружия. По словам высокопоставленного израильского чиновника и бывшего высокопоставленного чиновника США, к концу 2023 года Иран получит достаточно урана, обогащенного до 60%, для производства 10 бомб.

Израиль надеется, что США возглавят любой возможный удар. Администрация Байдена не исключает военных действий, однако она предпочитает дипломатию.

Отметим, что Иран обвиняет Израиль в убийстве своих ученых-ядерщиков, совсем недавно, в конце 2020 года, а также в кибертаке и диверсиях на ядерных объектах. Израиль публично не признает их, но они широко признаются официальными лицами как в США, так и в Израиле.