ВОЙНА В Украине рф зазнала поразки у найбільшій танковій битві війни в Україні, - The New York Times

2023-03-03 13:33

Тритижневий наступ ворога на Вугледар став найбільшою танковою битвою війни на даний час, - пише The New York Times.

У тривалому бою обидві сторони кинули в бій танки, при цьому росіяни просувалися вперед колонами, а українці вдалися до маневреної оборони, ведучи вогонь здалеку або зі схованок, коли російські колони підходили до них.

Підступи до Вугледару всіяні російською бронетехнікою, підірваною на мінах, ураженою артилерією чи знищеною протитанковими ракетами.

Українські військові кажуть, що росія втратила в бою щонайменше 130 танків і БТР.