Українці можуть отримати допомогу в розмірі 6600 грн - хто має право та які документи потрібні
2023-03-03 21:36
Українці, які постраждали через російську війну, можуть отримати від ООН багатоцільову грошову допомогу в розмірі 6 600 грн.
Виплата здійснюється одним платежем.
Жителі яких областей можуть розраховувати на допомогу:
- Сумська
- Чернігівська
- Львівська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Харківська
- Одеська
- Миколаївська
Хто має право подати заявку:
Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть родини, які:
- Не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій.
- Мають дохід, менший за 5 400 грн на особу.
До таких категорій належать переселенці, які перемістилися після 24.02.2022 АБО є особами, що НЕ переміщувалися після 24.02.2022 р., але постраждали від воєнних дій.
Які умови для отримання:
- Для отримання грошової допомоги потрібно мати хоча б один із зазначених критеріїв вразливості.
- Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).
- Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.
- Родини з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.
- Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).
Зауважимо, що подати заявку онлайн чи самостійно неможливо. Фахівці БФ “Право на захист” працюють у пунктах, де здійснюється збір даних по кожній родині.