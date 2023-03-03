ВОЙНА В Украине Українці можуть отримати допомогу в розмірі 6600 грн - хто має право та які документи потрібні

2023-03-03 21:36

Українці, які постраждали через російську війну, можуть отримати від ООН багатоцільову грошову допомогу в розмірі 6 600 грн.

Виплата здійснюється одним платежем.

Жителі яких областей можуть розраховувати на допомогу:

Сумська

Чернігівська

Львівська

Черкаська

Кіровоградська

Полтавська

Дніпропетровська

Запорізька

Харківська

Одеська

Миколаївська

Хто має право подати заявку:

Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть родини, які:

Не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій. Мають дохід, менший за 5 400 грн на особу.

До таких категорій належать переселенці, які перемістилися після 24.02.2022 АБО є особами, що НЕ переміщувалися після 24.02.2022 р., але постраждали від воєнних дій.

Які умови для отримання:

Для отримання грошової допомоги потрібно мати хоча б один із зазначених критеріїв вразливості.

Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).

Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.

Родини з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.

Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Зауважимо, що подати заявку онлайн чи самостійно неможливо. Фахівці БФ “Право на захист” працюють у пунктах, де здійснюється збір даних по кожній родині.