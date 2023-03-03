ВОЙНА В Украине Українці можуть отримати допомогу в розмірі 6600 грн - хто має право та які документи потрібні

2023-03-03 21:36

Українці, які постраждали через російську війну, можуть отримати від ООН багатоцільову грошову допомогу в розмірі 6 600 грн.

Виплата здійснюється одним платежем.

Жителі яких областей можуть розраховувати на допомогу:

  • Сумська
  • Чернігівська
  • Львівська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Харківська
  • Одеська
  • Миколаївська

Хто має право подати заявку:

Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть родини, які:

  1. Не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій.
  2. Мають дохід, менший за 5 400 грн на особу.

До таких категорій належать переселенці, які перемістилися після 24.02.2022 АБО є особами, що НЕ переміщувалися після 24.02.2022 р., але постраждали від воєнних дій.

Які умови для отримання:

  • Для отримання грошової допомоги потрібно мати хоча б один із зазначених критеріїв вразливості. 
  • Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).
  • Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.
  • Родини з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.
  • Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Зауважимо, що подати заявку онлайн чи самостійно неможливо. Фахівці БФ “Право на захист” працюють у пунктах, де здійснюється збір даних по кожній родині.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Україні оновлено правила отримання грошової допомоги для ВПО - що саме та як змінилося

2023-02-10 18:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Українці можуть отримати допомогу в розмірі 6600 грн - хто має право та які документи потрібні

2023-03-03 21:36

Более 40% украинских беженцев в Европе уже трудоустроены

2023-03-03 19:31

Джамала стала первым украинским амбассадором плей-листа Equal Global

2023-03-03 17:32

Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни

2023-03-03 16:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Українці можуть отримати допомогу в розмірі 6600 грн - хто має право та які документи потрібні 2023-03-03 21:36
Более 40% украинских беженцев в Европе уже трудоустроены 2023-03-03 19:31
Джамала стала первым украинским амбассадором плей-листа Equal Global 2023-03-03 17:32
Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни 2023-03-03 16:31