В Україні оновлено правила отримання грошової допомоги для ВПО - що саме та як змінилося
2023-02-07 08:26
Зверніть увагу! ВПО, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соцзахисту населення або центрів надання адмінпослуг для актуалізації даних на отримання щомісячної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені.
Мова йде про 3 тис грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис грн для дорослих.
Так, право на отримання виплат мають громадяни, з числа ВПО:
- які мають непридатне для проживання або зруйноване житло і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал "Дія";
- які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією РФ;
- які виїхали з населених пунктів, що включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф (перелік відповідних територій тут)
- які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання станом на 24.02.2022р;
- які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24.02.2022р.