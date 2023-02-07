ВОЙНА В Украине В Україні оновлено правила отримання грошової допомоги для ВПО - що саме та як змінилося

2023-02-07 08:26

Зверніть увагу! ВПО, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соцзахисту населення або центрів надання адмінпослуг для актуалізації даних на отримання щомісячної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені.

Мова йде про 3 тис грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис грн для дорослих.

Так, право на отримання виплат мають громадяни, з числа ВПО: