ВОЙНА В Украине роССияне не контролируют Бахмут: в ВСУ опровергли сообщения об отводе войск

2023-03-05 09:00



Украинские войска проводят контролируемую, плановую ротацию позиций в Бахмуте.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что российские оккупационные войска не установили контроль над Бахмутом Донецкой области. Массового отвода украинских войск из города не происходит.

"Бои в Бахмуте ведутся больше на окраинах, а сам город контролируется украинскими Силами обороны: Вооруженными силами Украины, Пограничной службой и Национальной гвардией. Массового отвода украинских войск также не происходит", – подчеркнул он в комментарии CNN.

Череватый добавил, что украинские войска проводят контролируемую, плановую ротацию позиций в Бахмуте. Он отметил, что по состоянию на субботу, 4 марта 2023 года, боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Васильевка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу от него.

"Только вблизи Бахмута произошел 21 вражеский обстрел с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, а также 9 боевых столкновений. Всего на этом фронте произошел 131 обстрел и 38 боевых столкновений", – отметил спикер восточной группировки войск.

Череватый также сообщил, что ликвидировано более 150 российских оккупантов. 239 захватчиков получили ранения, а трое – попали в плен.

Ситуация в Бахмуте

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Одним из самых горячих участков фронта уже несколько месяцев остается Бахмут. Оккупанты не оставляют попыток захватить город.

Заместитель мэра Бахмута Александр Марченко рассказал, что в городе продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты практически уничтожили когда-то большой город, в нем не осталось ни одного уцелевшего здания.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что украинские Вооруженные силы не покидают Бахмут. Он отметил, что есть и определенные проблемы. Оккупанты взорвали мост, который использовался для обеспечения надлежащего снабжения Бахмута.