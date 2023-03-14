ВОЙНА В Украине В Украине потеплеет до +18: прогноз погоды на неделю

2023-03-14 18:46

В Украине на этой неделе существенных осадков не ожидается, только местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха прогреется до +18 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Во вторник, 14 марта, в Украине без осадков. Порывистый южный ветер ожидается в западных, днем и северных и центральных областях.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -3 градуса, в Карпатах и восточных областях опустится до -6. Днем прогнозируется +9+14 градусов, а в Прикарпатье до +18.

15 и 16 марта дожди с переходом в мокрый снег пройдут на западе страны. Температура 15 марта будет в пределах +3+9 градусов, а 16 марта 0+6 градусов.

На остальной территории страны в среду и четверг будет без осадков, лишь в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях днем местами небольшой дождь. Температура ночью от +4 до -2, днем +7+14.

В пятницу, 17 марта, небольшие дожди возможны в восточной и юго-восточной части. Ночью ожидается мокрый снег. Температура ночью будет +1 +7 градусов, а в западных и северных областях около 0. Днем ожидается +5 +11 градусов, а на юге и востоке страны до +15.

Напомним, экономист дал прогноз, как могут измениться цены на мясо, рыбу, молоко, яйца, хлеб, овощи весной.