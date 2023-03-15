ВОЙНА В Украине ВСУ "приземлили" еще один Су-24 роССиян в Бахмуте

2023-03-15 16:53



Украинские воины сбили в Бахмуте 15 марта еще один российский бомбардировщик Су-24, который летел на штурм позиций ВСУ.

"Птичка" была сбита защитниками из 93-й бригады. Момент попадания попал на камеру. Судя по видео, пилот катапультировался, а вот российской технике не так повезло.

Сколько ВСУ сбили самолетов РФ - актуально

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 304 боевых самолета РФ и 289 вертолетов.

13 января над Бахмутом сбили самолет ЧВК "Вагнера" Су-24, Он принадлежал главарю наемников Евгению Пригожину. Этот Су-24 сейчас якобы в ремонте.

Сбитые Су-24 россиян регулярно попадают в сводки ВСУ.

Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в частности на малых высотах с прицельным впечатлением наземных и надводных целей.

Война в Украине - российские потери в Бахмуте

В течение февраля, с начала анонсированного "большого наступления", РФ удалось захватить только 0,04% новой территории Украины.

Сейчас РФ сосредоточена на наступлениях на пяти направлениях - Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.

В боях за Бахмут россияне потеряли по меньшей мере 30 тысяч оккупантов, а за неполную неделю - более тысячи захватчиков. Наибольшие потери несут "вагнеровцы".

По словам эксперта Ивана Киричевского, ВСУ "перемололи" целую ударную группировку врага на Донбассе, его хватило бы на еще один поход на Киев.

Ранее К-2 54 ОМБр показала прорыв украинского танка на российские позиции и попадание в оккупантов с расстояния 20 метров. Эта же бригада накануне опубликовала доказательства того, что некоторая русская пехота идет на штурм с палками вместо оружия.