ВОЙНА В Украине Высший совет правосудия в начала года уволил 97 украинских судей

2023-03-23 09:31

С начала года Высший совет правосудия уволил по общим обстоятельствам 97 судей. Об этом сообщила пресс-служба госоргана.

Отмечается, что 89 судей ушли в отставку и восемь - в связи с подачей заявлений по собственному желанию.

В частности, на недавнем заседании Совет рассмотрел материалы об увольнении трех судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке.

ВРП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке: Дмитрия Терещенко с должности судьи Кировоградского районного суда Кировоградской области, Алексея Бринцева - с должности судьи Хозяйственного суда в Харьковской области, Ларису Марищенко - с должности судьи Хозяйственного суда Житомирской области.