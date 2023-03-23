ВОЙНА В Украине Высший совет правосудия в начала года уволил 97 украинских судей

2023-03-23 09:31

С начала года Высший совет правосудия уволил по общим обстоятельствам 97 судей. Об этом сообщила пресс-служба госоргана.

Отмечается, что 89 судей ушли в отставку и восемь - в связи с подачей заявлений по собственному желанию.

В частности, на недавнем заседании  Совет рассмотрел материалы об увольнении трех судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке.

ВРП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке: Дмитрия Терещенко с должности судьи Кировоградского районного суда Кировоградской области, Алексея Бринцева - с должности судьи Хозяйственного суда в Харьковской области, Ларису Марищенко - с должности судьи Хозяйственного суда Житомирской области.

subscriber subscriber

Еще по теме

Рада одобрила законопроект о Высшем совете правосудия, на котором настаивал МВФ

2021-05-19 15:04

Зеленский рассказал, почему на самом деле украинцы вынуждены годами ждать решения судов

2021-03-01 12:41

Если ты судья- тебе к нам – новый конкурс для судьи коррупционера

2018-10-22 15:55

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Высший совет правосудия в начала года уволил 97 украинских судей

2023-03-23 09:31

США ускорят передачу танков Abrams Украине – Пентагон

2023-03-22 22:08

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам проведут с 1 апреля

2023-03-22 21:15

Намерены остановиться только на границах 1991 года — Гуменюк о взрыве в Крыму и панических настроениях на полуострове

2023-03-22 19:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Высший совет правосудия в начала года уволил 97 украинских судей 2023-03-23 09:31
США ускорят передачу танков Abrams Украине – Пентагон 2023-03-22 22:08
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам проведут с 1 апреля 2023-03-22 21:15
Намерены остановиться только на границах 1991 года — Гуменюк о взрыве в Крыму и панических настроениях на полуострове 2023-03-22 19:27