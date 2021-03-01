Политика Зеленский рассказал, почему на самом деле украинцы вынуждены годами ждать решения судов

2021-03-01 12:41

Сегодня, 1 марта, Владимир Зеленский выступил за изменения в системе и назвал ее главные "болезни". Об этом он заявил во время открытия форума Украина 30, посвященного отечественной системе правосудия.

Президент отметил нехватку судей, из-за чего украинцы вынуждены месяцами и годами ждать решений судов.

"В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", - считает Зеленский.

Он добавил, что систему должны заполнить добропорядочные и профессиональные судьи.

"Брак добропорядочных судей входит во вторую группу проблемы судебной системы. Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, требующие глубинных изменений. В частности, законодательных изменений", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что успешная судебная реформа является катализатором интеграции Украины в ЕС и НАТО.

"И самое главное - обеспечение гражданам права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства", - заявил президент.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире