ВОЙНА В Украине В КГГА объяснили, почему в Киеве не выключают отопление

2023-03-28 17:47

 

Решение об отключении отопления в домах жителей Киева будет приниматься с учетом погодных условий. В частности, при стабильном потеплении.

Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, передает "Вечерний Киев". В ближайшие дни в столице снова ожидается похолодание.

"Решение об отключении отопления должно приниматься максимально взвешенно и с учетом погодных условий и перспективы стабильного потепления. Видим, что в течение этой недели сохраняется достаточно прохладная погода и ночью ожидается минус 2-3 градуса по Цельсию", – подчеркнули в пресс-службе.

В КГГА добавили, что процесс окончания отопительного сезона в столице может занять определенное время из-за особенностей системы теплоснабжения.

"Поэтому мы ориентируемся на погоду, чтобы отключение отопления было синхронным потеплению и жильцам было комфортно. Особенно, когда речь идет о заведениях социальной сферы. Если же отключить отопление, когда на улице прохладно, люди будут догреваться электроприборами, что приведет к риску аварийности и перегрузки в сети", – резюмировали в пресс-службе.

 

 

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