ВОЙНА В Украине Закон о мобилизации: Вениславский объяснил, кого забронируют

2024-03-09 09:30

В правительственном законопроекте об усилении мобилизации будет расширена категория забронированных работников.

Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности Федор Вениславский.

Он отметил, что комитет рассмотрел все 16 блоков поправок, однако остались еще некоторые аспекты. Они будут рассматриваться уже с понедельника. В течение недели-двух Верховной Раде предоставят сравнительную таблицу.

По его словам, предлагается пересмотреть предприятия и организации, которые могут бронировать своих сотрудников.

Вениславский заявил, что после принятия нового закона категории лиц, ранее имевших право на отсрочку, получат статус забронированного. Закон определяет критерии и рамки для этого.

"То есть какие именно предприятия, организации, которые критически важны для функционирования государства и жизни населения. Они должны получить право на бронирование", — сказал депутат.

По его мнению, нужно бронировать полицейских.

Мы договорились, что все полицейские становятся забронированными, а не получают право на отсрочку... Так же в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, бронируется соответственно или 100 (если это руководители центральных органов власти, категория А), или 50% (категории Б и В госслужащих) военнообязанных", — сказал Вениславский.

Он также добавил, что есть работники предприятий, которые не являются критически важными для функционирования государства. Однако этот вопрос будет решать правительство.

Ранее стало известно, что в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны в настоящее время допускается лишь одно ограничение для уклоняющихся от мобилизации военнообязанных – относительно права управления транспортными средствами.

Напомним, 7 февраля ВР поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.