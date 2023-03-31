ВОЙНА В Украине США заменили россию в качестве главного поставщика нефти в Европу

2023-03-31 21:36

Эрефия из-за агрессии против Украины окончательно лишилась еще и статуса основного поставщика нефти в Евросоюз.

За последний год ее доля сократилась до беспрецедентно низкого исторического показателя и продолжает сторемиться к нулю. При этом на первое место вышли США — на них в декабре пришлось 18% европейского импорта.

Как сообщил Евростат, до февраля 2022 года от 24% до 31% общего объема импортной нефти Евросоюза (40-50 млн баррелей в месяц) шли из россии. США были вторым по величине поставщиком с долей 10-13% (19-21 млн баррелей).

В настоящее время доля государства-террориста составляет всего 4%.