ВОЙНА В Украине У МВС нагадали українським водіям про ОБМІН першого водійського ПОСВІДЧЕННЯ

2023-04-06 13:35

У МВС нагадали українським водіям, що ОБМІН першого ПОСВІДЧЕННЯ водія можливий виключно після ЗАКІНЧЕННЯ строку його дії, а не раніше.

Обмін такого посвідчення здійснюється, так само як і обмін старого посвідчення водія в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, надавши адміністратору наступний пакет документів:

Паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або:

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

посвідки на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

2. Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

3. Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану медична довідка не подається)

4. Наявне посвідчення водія.

5. Платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Важливо зазначити, що відповідно до пункту 251 постанови КМУ від 8 травня 1993 року № 340 обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, проводиться без складення іспитів за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та не вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України.

У разі, якщо такі порушення були, громадянин обмінює своє посвідчення водія на постійне лише після складення практичного та теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається. Поновлення права керування транспортними засобами в такому випадку здійснюється після підготовки у навчальному закладі та після успішного складення теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.

Обмін посвідчення водія у зв’язку зі зміною особистих даних (прізвище, ім’я та по батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну.