Для отримання водійського посвідчення буде не обов'язково вчити теорію в автошколі
2023-05-30 13:35
Голова МВС Ігор Клименко заявив про ряд майбутніх змін при отриманні водійського посвідчення:
- Для отримання водійського посвідчення не обов'язково вчити теорію лише в автошколі. Підготуватися можна буде також самостійно чи з репетитором.
- Буде посилена перевірка у класах, де здають іспити: стороннім особам заборонять бути у цих класах, замість однієї камери буде чотири, сліпих зон не буде.
- Автомобілі на яких здають практичний іспит замінять, це будуть: Renault і Hyundai.
- У машинах буде встановлено чотири камери. Одна з них буде зверху і показуватиме, які педалі натискає водій та інструктор. Фронтальна камера показуватиме шлях авто та дії водія, також буде аудіозапис.
- Всі підказки інструктора будуть фіксуватися. Всі відео і аудіо зберігатимуться на сервері мінімум 30 днів.
- В Україні зменшать кількість сервісних центрів, де можна скласти водійські іспити. Наразі їх по всій Україні 148, а буде лише 55.