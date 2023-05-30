ВОЙНА В Украине Для отримання водійського посвідчення буде не обов'язково вчити теорію в автошколі

2023-05-30 13:35

Голова МВС Ігор Клименко заявив про ряд майбутніх змін при отриманні водійського посвідчення:

  • Для отримання водійського посвідчення не обов'язково вчити теорію лише в автошколі. Підготуватися можна буде також самостійно чи з репетитором.
  • Буде посилена перевірка у класах, де здають іспити: стороннім особам заборонять бути у цих класах, замість однієї камери буде чотири, сліпих зон не буде.
  • Автомобілі на яких здають практичний іспит замінять, це будуть: Renault і Hyundai.
  • У машинах буде встановлено чотири камери. Одна з них буде зверху і показуватиме, які педалі натискає водій та інструктор. Фронтальна камера показуватиме шлях авто та дії водія, також буде аудіозапис.
  • Всі підказки інструктора будуть фіксуватися. Всі відео і аудіо зберігатимуться на сервері мінімум 30 днів.
  • В Україні зменшать кількість сервісних центрів, де можна скласти водійські іспити. Наразі їх по всій Україні 148, а буде лише 55.
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