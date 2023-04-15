ВОЙНА В Украине Синоптик порадовала прогнозом погоды на Пасху в Украине

2023-04-15 15:37

 

По всей территории Украины на Пасху ожидается потепление.

В воскресенье, 16 апреля, на Пасху, в Украине ожидается потепление до +20 градусов, хотя на некоторых территориях будут дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя на странице в Facebook.

"На Пасху в Украине, к счастью, везде потеплеет, днем ожидается +12+16 градусов, на западе и юге +14+18, в Закарпатье и крайнем юге до +20 градусов", — написала Диденко.

Она отметила, что дожди на Пасху возможны ночью в северных областях (но небольшие совсем) и днем местами в западной части страны.

"В большинстве областей Украины 16 апреля погода будет теплой и сухой", — добавила Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, насколько ударят по кошелькам украинцев цены на продукты на Пасху.

Кроме того, мы ранее информировали, что жители Киева смогут посетить службы в храмах в пасхальную ночь. Для этого следует прийти на службу к Пасхе до начала комендантского часа и пробыть в церкви до ее окончания.

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