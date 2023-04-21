ВОЙНА В Украине Українським військовим планують змінити тривалість відпустки - що потрібно знати

2023-04-21 22:12

В Верховній Раді пропонують збільшити термін відпустки для військових до 30 днів на рік.

Відповідний законопроект подав до парламенту народний депутат Олексій Гончаренко.

Зараз військовий протягом року може взяти не більше 20 календарних днів відпустки (10 днів відпустки + 10 днів за сімейними обставинами) – в цей термін не включається час, який буде витрачено на дорогу з місця служби і назад.

Але відпустка може бути надана і на менший термін – все залежить від того, чи погодить командир відпустки на 10 днів або менше. Відпустка меншої тривалості може бути надана, але більшої – ні.

Народним депутатам пропонують збільшити тривалість відпусток, зокрема щорічної, до 30 календарних днів, а також надати можливість строковикам отримувати додаткову відпустку.