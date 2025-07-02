Політика Зеленський підписав Закон, який гарантує військовим грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки

2025-07-02 08:24

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби (№ 4470-IX). Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Мова як про основну, так і про додаткові відпустки.

Відповідно до пояснювальної записки, військовослужбовцям, котрі не використали дні щорічної основної, додаткової відпустки, а також відпустки, передбаченої для батьків дітей з інвалідністю або відповідно до статті 16-2 Закону України "Про відпустки", під час проходження служби в особливий період, виплачується грошова компенсація.

Таку компенсацію мають надати у рік звільнення зі служби.

У разі гибелі або смерті військовослужбовця, грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток отримують особи, зазначені в його особистому розпорядженні на випадок полону.

Якщо такого розпорядження немає - компенсація виплачується відповідно до пункту 6 статті 9 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей" у визначеному Кабміном порядку.

Якщо таких осіб також немає - кошти включаються до складу спадщини.

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Політика

Зеленський підписав Закон, який гарантує військовим грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки 2025-07-02 08:24
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